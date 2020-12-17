بعد 6 وقائع.. ضبط عصابة سرقة المساكن في الشروق

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن.

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه وسرقة (شاشة عرض من داخلها).

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة سوهاج).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (عتلة حديدية) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" بالعتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهم وأقروا بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.