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نجاح عملية "قلب مفتوح" لطفلة في المدينة المنورة

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نجاح عملية "قلب مفتوح" لطفلة في المدينة المنورة نجاح عملية "قلب مفتوح" لطفلة في المدينة المنورة
أجريت بمركز القلب.. وتضمّنت استبدال صمامات

نجاح عملية

أجرى مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، عملية قلب مفتوح ناجحة، تُعد الأولى من نوعها في المركز لطفلة؛ تَضَمّنت استبدال كل من الصمام الميترالي والصمام ثلاثي الشرفات بصمامات صناعية، من خلال فتحة تجميلية جانبية تحت الثدي الأيمن.

وذكر المركز أن العملية الجراحية أجريت للطفلة بعد تشخيص الحالة من الفريق الطبي المعالج؛ حيث استُبدل الصمامان عن طريق فتحة جانبية صغيرة تحت الثدي الأيمن عوضًا عن الجراحة في وسط الصدر؛ وبذلك يتفادى قص عظم الصدر وندبة الجرح مكان العملية، التي قد تكون نوعًا ما مشوهة وخاصة عند السيدات.

وقد تكللت العملية بالنجاح؛ حيث خرجت الطفلة من المركز بعد استقرار حالتها.فريق طبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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