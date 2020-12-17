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فيتنام تبدأ تجارب "لقاح كورونا المحلي" على البشر

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فيتنام تبدأ تجارب "لقاح كورونا المحلي" على البشر فيتنام تبدأ تجارب "لقاح كورونا المحلي" على البشر

مصراوي Masrawy

11:34 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

هانوي- (د ب أ):

بدأت، الخميس، تجارب للقاح "نانوكوفاكس"، وهو أول لقاح محلي الصنع لفيروس كورونا في فيتنام، على البشر، حسبما أعلن مركز وطني للبحوث الطبية في فيتنام.

وقال هو آن سون، نائب مدير المعهد العسكري للبحوث الطبية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "في المرحلة الأولى، سوف نختار مجموعة من 60 متطوعا".

وأضاف: "هذا الصباح انتهينا من تطعيم ثلاثة أشخاص".

كما قال: "سوف تتم مراقبتهم لمدة ثلاثة أيام، وإذا ظلوا في حالة جيدة سوف نواصل تطعيم الباقين".

يشار إلى أن التجربة هي الأولى من ثلاث مراحل لاختبار اللقاح.

وسوف تشمل المرحلة الثانية تجربة اللقاح على ما بين 400 و600 متطوع، وفقا لتقارير وزارة الصحة.

وقال باحثون لوسائل إعلام محلية إنه سوف يتم تعيين هيئة مراقبة مستقلة لضمان سلامة المشاركين المتطوعين وضمان الصلاحية العلمية للنتائج.

ويُتوقع أن يبلغ سعر لقاح نانوكوفاكس، الذي طورته شركة نانوجين فارماسوتيكال بيوتكنولوجي، نحو 5 دولارات.

كما يُتوقع بدء الإنتاج الضخم للقاح في أمايو 2021.

وسجلت فيتنام قصة نجاح عالمية في مواجهة وباء كورونا. وتم تسجيل 1405 حالات إصابة فقط و35 حالة وفاة، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 95 مليون نسمة.

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مصراوي Masrawy

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