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شاهد أقوى سيارة في العالم.. مستوحاة من صواريخ "ناسا" والسرعة 500 كم/س

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شاهد أقوى سيارة في العالم.. مستوحاة من صواريخ "ناسا" والسرعة 500 كم/س شاهد أقوى سيارة في العالم.. مستوحاة من صواريخ "ناسا" والسرعة 500 كم/س
شركة "هينيسي" الأمريكية أماطت اللثام عن سيارتها الخارقة "فينوم إف 5"

شاهد أقوى سيارة في العالم.. مستوحاة من صواريخ

أماطت شركة "هينيسي" الأمريكية اللثام عن سيارتها الخارقة "فينوم إف 5"، القادرة على الوصول إلى سرعة 500 كم/س، وتوصف بأنها ستكون "الأقوى" في العالم.

وتأتي السيارة في إصدار محدود من 24 مركبة، وبسعر خرافي يبلغ 2.1 مليون دولار، فيما تقول الشركة إن محركها بسعة 6.6 ليترات هو الأقوى في العالم.

وتدعم "فينوم إف 5" محركاً توربينياً مزدوجاً من 8 أسطوانات بقوة 1.817 حصان، يجعلها قادرة على الوصول لسرعة نهائية تبلغ 500 كيلومتر في الساعة.

واستخدمت الشركة في تصميم السيارة ألياف الكربون والألمنيوم، الأمر الذي جعل وزنها لا يتعدى 1360 كيلوجراماً تقريباً، حسب ما ذكر موقع "موتور تريند" المتخصص بأخبار السيارات.

وقد تم تزويد السيارة بمكابح قوية من شركة "بريمبو" مصنوعة من الكربون والسيراميك، إلى جانب خيارات متعددة لنظام القيادة حسب طبيعة الطريق.

وفيما يتعلق بتسارع السيارة، فإنها تبلغ مائة كيلومتر في الساعة؛ انطلاقاً من السكون، في غضون 2.6 ثانية فقط.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال مدير قسم التصميم لدى "هينيسي"، ناثان مالينيك: عندما تقود بسرعة تقارب 500 كيلومتر في الساعة، فإنك تتحول من سائق لقائد طائرة.

وأضاف: استوحينا أجزاء السيارة من الطائرات المقاتلة وصواريخ ناسا، كما تعمدنا عدم وضع أزرار تشتت انتباه السائق على لوحة القيادة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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