أخبار عاجلة

المعشر : رحيل ترامب عن البيت الابيض يعني سقوط صفقة القرن -
هل انتصرنا على كورونا؟!.. كاتب سعودي يجيب على السؤال المؤرق -
"الرويلي" يؤكد أهمية التعاون المشترك مع قائد القوات البحرية الأمريكية -
"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاحتمالية هطول أمطار على بعض المناطق -
"النصر" يعبر "الباطن" بهدفين.. ويخسر خدمات "حمدالله" للإصابة -
وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض" -
وزير التعليم يوجّه باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021 -
"الصحة العالمية" تكشف معلومة "أولية" حول سلالة فيروس كورونا الجديدة -
"أرامكو السعودية" تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة -
جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. دولة تقدّم أول محطة فحص آلي وذاتي لكورونا

Print
تقوم باختبار "بي سي آر" والنتيجة خلال 24 ساعة

شاهد.. دولة تقدّم أول محطة فحص آلي وذاتي لكورونا

قدّمت دولة أوروبية أول محطة تعمل بشكل إلى وعلى مدار الساعة لفحص الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي يحدّ من مخاطر نقل العدوى خلال إجراء الفحوص، وفق ما أفاد منظمون لوكالة "فرانس برس" أمس الأربعاء.

ومحطة الفحص الآلية في دولة لاتفيا عبارة عن صندوق أزرق بارتفاع نحو مترين وعرض متر واحد، وقد استخدمها نحو 500 طالب وموظف لإجراء الفحص منذ بدء العمل بها الأسبوع الماضي في مستشفى سترادنش الجامعي في ريغا.

وتعاونت ثلاث شركات في ريغا لتصميم وصناعة محطة الفحص الآلية، ومن المقرّر استخدامها في البداية من قبل العاملين في المستشفيات. وتتطلّع الشركات لإنتاج المزيد منها لمؤسسات أخرى في العاصمة، إضافة إلى المناطق الريفية حيث الفحوص محدودة.

وقال الدكتور ديدزش غافارش كبير العلماء في مختبر "أي غولبيا" وأحد مطوّري المحطة إن هذا الجهاز "يسمح للأشخاص المصابين بتفادي الاحتكاك بالطاقم الطبي وغيرهم في المستشفيات أو المختبرات، ما يقضي على خطر احتمال انتشار العدوى عن غير قصد".

والمحطة التي يعتقد أنها الأولى من نوعها في العالم تقدّم فحوص "بي سي آر" يمكن لها كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ.

وقال "غافارش" لـ"فرانس برس": إن المحطة تعمل على مدار الساعة وتوفر سهولة إجراء الفحص، ما قد يشجع المزيد من الأشخاص على القيام به.

وتسلّم ذراع آلية داخل المحطة عبر فتحة أمامية فحص الكورونا للمستخدم الذي يعيده بعد أن يضع المسحة الخاصة به عبر فتحة أخرى بانتظار أخذها للتحليل.

ويمكن للأشخاص مراقبة العملية عبر فتحات زجاجية، كما يوجد نظام تحكّم عن بُعد يسمح لفنيي المختبرات بالتدخّل.

ويمكن لمن يجري الفحص عبر المحطة استلام النتيجة عبر بريده الإلكتروني في غضون 24 ساعة.

وقال "غافارش" إن شركته استخدمت مواد محلية لتصنيع المحطة من أجل تجنّب مشاكل سلاسل التوريد التي عانت منها أوروبا وأمريكا الشمالية في بداية الوباء حيث تأخّر وصول الأقنعة وغيرها من معدّات الحماية من آسيا.

شاهد.. دولة تقدّم أول محطة فحص آلي وذاتي لكورونا

شاهد.. دولة تقدّم أول محطة فحص آلي وذاتي لكورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل انتصرنا على كورونا؟!.. كاتب سعودي يجيب على السؤال المؤرق

هل انتصرنا على كورونا؟!.. كاتب سعودي يجيب على السؤال المؤرق

"الرويلي" يؤكد أهمية التعاون المشترك مع قائد القوات البحرية الأمريكية

"الرويلي" يؤكد أهمية التعاون المشترك مع قائد القوات البحرية الأمريكية

"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاحتمالية هطول أمطار على بعض المناطق

"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاحتمالية هطول أمطار على بعض المناطق

"النصر" يعبر "الباطن" بهدفين.. ويخسر خدمات "حمدالله" للإصابة

"النصر" يعبر "الباطن" بهدفين.. ويخسر خدمات "حمدالله" للإصابة

شبكة عيون الإخبارية