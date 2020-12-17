"الموارد البشرية" بالباحة تنفّذ 7350 زيارة للمنشآت التجارية

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الجولات شهدت توجيه 680 إنذارًا بتصحيح المخالفات

نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 492 حملة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة.

وأسفرت الحملات، التي شملت مدينة الباحة وجميع محافظات المنطقة، عن ضبط 218 مخالفة، فيما بلغ عدد الزيارات 7344 زيارة تفتيشية للمنشآت والمحال التجارية، شهدت توجيه 679 إنذارًا للمنشآت بتصحيح المخالفات.

وتأتي هذه الجولات والحملات التفتيشية؛ للتأكد من التزام المنشأة التجارية بقرارات التوطين وبتطبيق نظام العمل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية