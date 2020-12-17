بعد 20 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية.

معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أفادت قيام (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة أجا) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية "بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك" مُتخذين من دوائر (قسمي شرطة أول وثان المنصورة ومركز شرطة أجا وقسم ثان المحلة ومركز السنطة بالغربية) مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (20) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومرتكبي جرائم السرقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.