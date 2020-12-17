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لأول مرة منذ بدء الوباء.. طوكيو ترفع مستوى التهديد إلى أقصى حد

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لأول مرة منذ بدء الوباء.. طوكيو ترفع مستوى التهديد إلى أقصى حد لأول مرة منذ بدء الوباء.. طوكيو ترفع مستوى التهديد إلى أقصى حد

مصراوي Masrawy

11:24 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

وكالات:

رفعت سلطات طوكيو استعداد المؤسسات الطبية العامة، إلى أعلى مستوى، لأول مرة منذ بدء وباء كوفيد-19، حسبما أعلنت قناة"إن إتش كيه" اليابانية، الخميس.

وبحسب القناة التلفزيونية، اكتُشِفت 822 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، الخميس، في طوكيو، وكان هذا المؤشر قبل يوم من ذلك 678 حالة.

وتم تسجيل أكثر من 48 ألف حالة إصابة بالفيروس في طوكيو، ولا تزال منطقة العاصمة طوكيو، الأكثر تضررا من العدوى في اليابان.

على هذه الخلفية، أعلنت اللجنة الاستشارية في طوكيو، التي تضم مجموعة من علماء الأوبئة ومسؤولي الصحة، أن المنظومة الطبية في العاصمة على شفا أزمة، وأن الزيادة في عدد المرضى المصابين بكوفيد-19، تجعل من الصعب تقديم مساعدات طبية أخرى.

وذكرت القناة، أنه تم اكتشاف 2993 حالة إصابة في اليابان في اليوم السابق، وتوفي بسبب المرض، 53 شخصا.

إجمالًا، تم تشخيص المرض لدى 187725 شخصا في اليابان، وتوفي 2755 شخصًا بسببه خلال الوباء المُستشري في جميع أنحاء العالم منذ أواخر عام 2019.

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