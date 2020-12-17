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مقتل شخص في معركة بالأسلحة الآلية بين عائلتين في أسيوط

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مقتل شخص في معركة بالأسلحة الآلية بين عائلتين في أسيوط مقتل شخص في معركة بالأسلحة الآلية بين عائلتين في أسيوط

مصراوي Masrawy

11:42 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

أسيوط- محمود عجمي:

لقي شخص حتفه قتيلًا، اليوم الخميس، في معركة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين عائلتين بقرية العتامنة بمنفلوط في أسيوط، إثر تجدد خلافات قديمة بينهما.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بورود بلاغا من الأهالي بالحادث، وسقوط قتيل.

وأشارت التحريات الأولية إلى نشوب مشاجرة بقرية العتامنة بين عائلتين، نتيجة خلافات قديمة، أسفرت عن مقتل "أحمد. ع. ع" إثر إصابته بطلق ناري، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة، وجاري ضبط أطرافها.

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