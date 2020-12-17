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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج لعزل مصابي كورونا

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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج لعزل مصابي كورونا بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج لعزل مصابي كورونا

مصراوي Masrawy

11:39 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، مستشفى عزل أبوتيج النموذجي، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، ويسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج.

واستمع اللواء سعد، إلى شرح من الأطباء المشرفين على المستشفى حول مراحل دخول المريض والتعامل معه وخطوط سير مصابي فيروس كورونا منذ دخولهم المستشفى والخدمات المقدمة لهم؛ مؤكدًا تزويد كافة المستشفيات بالاحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية تسهيلًا على المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات لجان التفتيش والمتابعة بالمستشفيات المركزية والعامة والعزل، لمتابعة سير وانتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية، وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكافة القرى والمراكز.

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