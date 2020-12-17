وفاة فني أجهزة طبية بمستشفى صدر المحلة متأثرة بكورونا

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مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

توفيت شيماء وهبي، فني أجهزة طبية بمستشفى صدر المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجرى دفن الجثمان بمقابر الأسرة، طبقًا للإجراءات الوقائية المتبعة.

ونعى مستشفى صدر المحلة الفقيدة، داعيًا أن يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وكانت الفقيدة قد ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا، وجرى عزلها داخل العزل الصحي بمستشفي صدر المحلة، وتدهورت حالتها الصحية، ونقلت إلى العناية المركزة، إلى أن وافتها المنية.