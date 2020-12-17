اليوم.. انطلاق الدعاية الانتخابية لاتحاد الطلاب في جامعة أسيوط

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أسيوطـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، القائمة النهائية للطلاب المرشحين لخوض انتخابات اتحادات الطلاب بمختلف كليات الجامعة.

وضمت القائمة النهائية أسماء 904 طلاب، وهو العدد المتضمن 534 طالبًا، و370 طالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أنه من المقرر السماح بفترة للدعاية الانتخابية بدءًا من اليوم الخميس، مع منع استخدام الشعارات الطائفية أو الفئوية أو الجزئية في أعمال الدعاية على أن تبدأ يوم الأحد 20 ديسمبر الجاري انتخابات الجولة الأولى بالكليات.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن عدد الطلاب المسجلين بكلية التربية بلاغ 107 منهم 44 طالبًا و63 طالبة، و23 فى كلية التربية للطفولة المبكرة، و36 في التربية النوعية، أما كلية العلوم فبها 46 مرشحًا، وفي التمريض 72 مرشحًا، و50 مرشحًا بكلية التجارة، و19 مرشحًا بكل من كليتي تكنولوجيا السكر وطب الأسنان، أما كلية الآداب بها 59 مرشحًا، و70 مرشحًا فى كلية الخدمة الاجتماعية.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط، أن عدد المرشحين في كلية الحاسبات بلغ 37 مرشحًا، و27 مرشحًا في الصيدلة، أما الهندسة فتشهد ترشح 98 مرشحًا، والطب البيطري فبلغ عدد المرشحين 28 مرشحاً، وفى الزراعة 29 مرشحاً، أما الحقوق 64 مرشحًا، و63 مرشحًا بالتربية الرياضية، و14 مرشحًا بالفنون الجميلة، و43 مرشحًا بكلية الطب.

وأضاف الدكتور شحاته غريب، إلى متابعة كافة مراحل العملية الانتخابية بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وعمداء الكليات ووكلائها المختصين، وإدارات رعاية الشباب بمختلف الكليات بما يضمن لها مناخ ديمقراطي مشرف.