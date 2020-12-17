ثابتة الجناح وعمودية.. شاهد "طائرات درونز لصد غزو الجراد" بالمملكة

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مرحلة أولى من المشروع تدشّن يعقبها ثانية في يناير وثالثه بتوقيع صيني

دشّن مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد بن حسين الشمراني، اليوم، المرحلة الأولى لمشروع الطائرات بدون طيار لأعمال استكشاف الجراد الصحراوي.

وأوضح مدير مشروع التقنيات الحديثة المهندس فهد الحامد، أن هذه يأتي ضمن المرحلة الأولى؛ حيث وفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة طائرتين درونز الأولى ثابتة الجناح، والاخرى عمودية، وستكون المرحلة الثانية توفير طائرتين درونز بنهاية يناير 2021 للقيام بعمل المسح والاستكشاف تدعم المرحلة الأولى وتغطي جميع المناطق.

وتعد المملكة ضمن أوائل الدول التي أدخلت التقنيات الحديثة في أعمال استكشاف ومكافحة الجراد؛ حيث سيكون في المرحلة الثالثة استخدام طائرة درونز عمودية من قبل شركة صينية مزودة بأحدث أجهزة الرش؛ وذلك لتسهيل أعمال مكافحة الجراد في بعض المواقع الوعرة التي يصعب وصول السيارات إليها.

يُشار إلى أن هذه التقنيات الحديثة تساهم في خفض تكاليف المسح والاستكشاف، كما توفر الكثير من الجهد والمخاطر المتعلقة بأعمال الفرق الميدانية في مكافحة افة الجراد؛ حيث يمكن لهذه التقنية توفير قاعدة بيانات يمكن تحديثها باستمرار عبر برامج عالية الأداء في تحليل ومعالجة البيانات.