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تركيا تُصعّد: لن تتراجع عن شراء "إس-400" الروسية رغم العقوبات

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تركيا تُصعّد: لن تتراجع عن شراء "إس-400" الروسية رغم العقوبات تركيا تُصعّد: لن تتراجع عن شراء "إس-400" الروسية رغم العقوبات

مصراوي Masrawy

10:55 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

وكالات:

في تصعيد جديد، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن فرض واشنطن عقوبات على أنقرة قرار خاطئ سياسيا وقانونيا واعتداء على السيادة التركية، ولا يمكن حل المشاكل عن طريق فرض العقوبات.

وأضاف أوغلو في مقابلة مع قناة "كانال 24" التركية، أن بلاده لن تتراجع عن امتلاك منظومة "إس400" الصاروخية الروسية، رغم العقوبات وستتخذ خطوات مماثلة بعد تقييم العقوبات الأمريكية المفروضة.

وأشار إلى أنه يمكن أن تعود العلاقات إلى طبيعتها بين تركيا والولايات المتحدة إذا لبت الولايات المتحدة التطلعات التركية بشأن السياسة السورية.

كانت الخارجية الأمريكية أعلنت الاثنين الماضي عن فرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) وفقا للمادة 231 من "قانون مكافحة خصوم أمريكا" (CAATSA) لشرائها منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

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