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تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بنها

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تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بنها تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بنها

مصراوي Masrawy

11:04 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة بنها، بعد آخر اعتماد له في 2012، لإضافة العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، لاسيما بعد حدوث تغير في معدل النمو السكاني.

حضر الاجتماع، المهندسة سلوى عبدالوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وهانم البيطار مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني، والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، وعدد من أساتذة التخطيط العمراني بالهيئة والجامعات المصرية.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه كان من الضروري مراجعة خطط التنمية لقطاع العمران بجميع محاوره من خلال إعادة التخطيط للمدينة لرسم أدوارها الجديدة، التي يمكن أن تلعبها في منظومة التنمية العمرانية والاقتصادية في إطار الخطة القومية للتنمية الشاملة.

وعرض مهندسي الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخطط الاستراتيجي، ووضع دراسات مفصلة لكل قطاع من قطاعات التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنمية أنشطة التجارة والأعمال، وتنمية المرافق والبنية الأساسية للمساهمة في تحقيق رؤية للتنمية المستدامة 2030.

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