برواتب مجزية.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيفيا ببورسعيد الأحد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

يفتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة الإقليم، الأحد المقبل، بالمركز الثقافي للمحافظة ملتقى التوظيف الأول الذي تنظمه الجامعة ومديرية القوى العاملة ببورسعيد.

وبحسب بيان اليوم، يوفر الملتقى 2289 فرصة عمل للذكور والإناث في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة لخريجي الجامعة في 37 شركة ومؤسسات كبرى، برواتب مجزية وفق المهن والتخصصات والخبرات المطلوبة تضمن "حياة كريمة لائقة" للشباب، وذلك بحضور السيد السنجابي مدير المديرية.

وأكد الوزير، على أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تعطي للشباب كل التمكين، الأمر الذي جعل وزارة القوى العاملة توجه كامل نظرها، وكل اهتمامها لمصلحة الشباب بتوفير فرص عمل من خلال هذه الملتقيات الفاعلة لخلق نوع من أنواع التوافق بين احتياجات سوق العمل والشباب الباحث عن فرصة عمل، كي يتواجد في أماكن العمل، ويسهم في عملية البناء، مشدداً على أن الدول لا تبنى إلا بسواعد أبنائها.

ودعا الوزير، شباب الخريجين للدخول في العمل بالقطاع الخاص على الفرص المتوفرة واختيار المناسب منها، مؤكدا على أن الخطوة الأولى هي المهمة الأصعب حتى يكتسبوا خبرات، فضلا عن زيادة فرص التواصل مع العديد من المنشآت حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم، مشيرا إلى أنه عندما ينضج الشباب داخل المجتمع يمكن أن نساعده في تمويل مشروع صغير.​