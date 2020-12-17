بعد الحبس.. ما العقوبة المتوقعة على المتهمين بقضية "فتاة ميت غمر"؟

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

أمرت النيابة العامة بحبس 7 متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتعدي على "ياسمين. ا" وشهرتها "بسنت" والمعروفة بـ"فتاة ميت غمر".

وكشفت النيابة أن الطالبة بكلية الزراعة أثناء سيرها يوم 12 ديسمبر الجاري، لاحقها 7 أشخاص خلال سيرها بطريق عام بمنطقة (ميت غمر) بمحافظة الدقهلية، وملامستهم جسدها ومواطن عفتها وإثارة المارَّة ضدها حالَ استقلال خمسة منهم سيارة واثنين دراجة آلية.

وأضافت النيابة في بيان أن الفتاة دلفت إلى مقهى لتفاديهم، ثم لما خرجت منه ظانَّةً انصرافهم فُوجِئَت باستمرار تتبعهم لها وموالاة التعدي عليها فتوارت بمعرض للسيارات ساعدها مالكه بتدبير وسيلة لنقلها إلى محل إقامتها.

فماذا يقول القانون عن عقوبة المتهمين؟

وفق قانون العقوبات، تعد جريمة "هتك العرض" جناية تنظر أمام محاكم الجنايات، ومن ضمن أركانها مساس المتهمين بأماكن العفة لدى المجني عليها مع استعمال القوة والتهديد لتحقيق ذلك.

أمّا عن العقوبة المتوقعة على المتهمين، فتنص المادة 268 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد"، وتتراوح عقوبة السجن المشدد ما بين 3 إلى 15 سنة.

ويقضي المحكوم عليه بعقوبة السجن المشدد مدته في أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة حتى قضاء عقوبته، وفق المادة 14 من قانون العقوبات.

ومن المقرر أن تحيل النيابة العامة المتهمين للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات وورود التقارير الطبية وتحريات المباحث النهائية.