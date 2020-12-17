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مجلس الوزراء السوداني يدعم القوات المسلحة بعد "الاعتداءات الإثيوبية"

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مجلس الوزراء السوداني يدعم القوات المسلحة بعد "الاعتداءات الإثيوبية" مجلس الوزراء السوداني يدعم القوات المسلحة بعد "الاعتداءات الإثيوبية"

مصراوي Masrawy

10:56 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

الخرطوم- (د ب أ):

أكد مجلس الوزراء السوداني دعمه للقوات المسلحة في أعقاب "الاعتداءات الإثيوبية" الأخيرة، وأكد الثقة في قدرة الجيش على حماية حدود البلاد.

وتعرضت قوات مسلحة سودانية يوم الثلاثاء لكمين "من بعض القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية"، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وقال مجلس الوزراء في بيان أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا): "ظل مجلس الوزراء يتابع بحرص واهتمام الأحداث في دولة إثيوبيا الشقيقة والتي بدأت منذ ما يقارب الأسابيع الستة. واستقبلت بلادنا الآلاف من اللاجئين الفارين عبر الحدود الشرقية، وأفاض شعبنا من كرمه المعلوم رغم الظروف الاقتصادية القاسية والقدرات المحدودة".

وأضاف البيان:" مساء الثلاثاء، وأثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل أراضينا، تعرضت لكمين من بعض القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية، ونتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات".

وأكد المجلس "دعمه ووقوفه مع القوات المسلحة التي تسد الثغور وتحرس البلاد"، وأيضا "ثقته في قدرة قواتنا المسلحة علي حماية حدود البلاد ورد أي عدوان".

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن مصادر عسكرية سودانية القول إن الكمين أسفر عن مقتل أربعة عسكريين وإصابة 12 من عناصر الجيش.

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