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هل انتصرنا على كورونا؟!.. كاتب سعودي يجيب على السؤال المؤرق
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
"الرويلي" يؤكد أهمية التعاون المشترك مع قائد القوات البحرية الأمريكية
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاحتمالية هطول أمطار على بعض المناطق
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
"النصر" يعبر "الباطن" بهدفين.. ويخسر خدمات "حمدالله" للإصابة
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض"
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
وزير التعليم يوجّه باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
"الصحة العالمية" تكشف معلومة "أولية" حول سلالة فيروس كورونا الجديدة
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
"أرامكو السعودية" تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
مفاجأة.. أبرز ماركات الجينز العالمية صناعة مصرية من ليفايز لزارا
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 17 ديسمبر 2020 11:20 صباحاً
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 11:37 صباحاً
فين الأكيلة؟!.. مطعم يعلن حاجته لـ10 أشخاص يلتهمون أكبر كمية طعام
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 11:20 صباحاً
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