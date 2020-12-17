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هل انتصرنا على كورونا؟!.. كاتب سعودي يجيب على السؤال المؤرق
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
"الرويلي" يؤكد أهمية التعاون المشترك مع قائد القوات البحرية الأمريكية
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاحتمالية هطول أمطار على بعض المناطق
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
"النصر" يعبر "الباطن" بهدفين.. ويخسر خدمات "حمدالله" للإصابة
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض"
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
وزير التعليم يوجّه باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
"الصحة العالمية" تكشف معلومة "أولية" حول سلالة فيروس كورونا الجديدة
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
"أرامكو السعودية" تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 05:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مباشر ..المؤتمر السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 17 ديسمبر 2020 11:17 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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