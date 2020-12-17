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وقت قياسي لمن نزفت بطنه.. 500 حالة إنقاذ حياة بـ"نور مكة" في عام

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وقت قياسي لمن نزفت بطنه.. 500 حالة إنقاذ حياة بـ"نور مكة" في عام وقت قياسي لمن نزفت بطنه.. 500 حالة إنقاذ حياة بـ"نور مكة" في عام
تدخّل لفريق طبي عبر القسطرة مع مريض تمدد شريانه المغذي للطحال

وقت قياسي لمن نزفت بطنه.. 500 حالة إنقاذ حياة بـ

تمكن فريق طبي بمستشفى النور التخصصي ‏عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، من إنقاذ حياة مريض وصل للمستشفى من خلال برنامج إحالتي التابع للمستشفى كحالة إنقاذ حياة.

وتمّ استقبال الحالة ومناظرتها وعمل الفحص اللازم الذي أظهر نزيف في البطن؛ بسبب تمدد شرياني مغذّ للطحال، ومن ثم تم معالجة النزيف عن طريق قسطرة الشرايين وإقفال الشريان المغذي للتمدد في وقت قياسي، بعدها تمت إعادة المريض إلى المستشفى المحيل للحالة وتنويمه تحت الملاحظة بقسم العناية المركزة، ولله الحمد تحسنت حالته.

وأوضح الدكتور باسم عبدالرزاق فلمبان استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة واستشاري تصوير البدن ورئيس قسم الأشعة التداخلية بمستشفى النور التخصصي أن التعاون المشترك بين التخصصات الطبية المختلفة ومستشفيات التجمع الصحي بمنطقة مكة المكرمة أثمرت في مثل هذه الحالة والعديد من الحالات التى تتطلب إنقاذ حياة، وبدعم لامحدود من إدارة المستشفى لجميع الأقسام الطبية المختلفة تضافرت الجهود المبذولة في تقديم أفضل الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة.

يُذكر ان المستشفى استقبل 500 حالة إنقاذ حياة خلال 2020.فريق طبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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