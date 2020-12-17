محافظ المنيا يتابع اختبارات المتقدمين لشغل مناصب قيادية بالمحليات

مصراوي Masrawy
10:46 ص الخميس 17 ديسمبر 2020
المنيا– محمد النادي:
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، اختبارات اختيار قيادات تنفيذية جديدة من رؤساء القرى ونواب رؤساء المدن؛ لتجديد الدماء بالوحدات المحلية والقروية.
وأوضح المحافظ، أهمية الدور الذي يقوم به رؤساء القرى في العمل التنفيذي، وأنهم المحرك الأساسي والبداية الناجحة في جميع الملفات والقطاعات التي تعمل فيها المحافظة، مشددًا على حسن اختيارهم وانتقاء أفضل الكفاءات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار القاضي، إلى أهمية درو رؤساء القرى في متابعة تنفيذ الإزالات لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة إلى جانب المرور الدوري على القرى ومتابعة رفع القمامة والتخلص منها في النقاط الوسيطة، ورفع الإشغالات والمخالفات الخاصة بالمواطنين من على جانبي الطرق، وفحص المعدات وصيانتها.
وطالب المحافظ، بضرورة التفاني في العمل وحسن معاملة المواطنين وانتهاج سياسة الباب المفتوح، واستقبال المواطنين والتخفيف عن معاناتهم وتلبية مطالبهم المشروعة، والعمل بروح الفريق.