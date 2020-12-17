محافظ المنيا يتابع اختبارات المتقدمين لشغل مناصب قيادية بالمحليات

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مصراوي Masrawy

المنيا– محمد النادي:

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، اختبارات اختيار قيادات تنفيذية جديدة من رؤساء القرى ونواب رؤساء المدن؛ لتجديد الدماء بالوحدات المحلية والقروية.

وأوضح المحافظ، أهمية الدور الذي يقوم به رؤساء القرى في العمل التنفيذي، وأنهم المحرك الأساسي والبداية الناجحة في جميع الملفات والقطاعات التي تعمل فيها المحافظة، مشددًا على حسن اختيارهم وانتقاء أفضل الكفاءات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار القاضي، إلى أهمية درو رؤساء القرى في متابعة تنفيذ الإزالات لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة إلى جانب المرور الدوري على القرى ومتابعة رفع القمامة والتخلص منها في النقاط الوسيطة، ورفع الإشغالات والمخالفات الخاصة بالمواطنين من على جانبي الطرق، وفحص المعدات وصيانتها.

وطالب المحافظ، بضرورة التفاني في العمل وحسن معاملة المواطنين وانتهاج سياسة الباب المفتوح، واستقبال المواطنين والتخفيف عن معاناتهم وتلبية مطالبهم المشروعة، والعمل بروح الفريق.