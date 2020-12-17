متى يتوقف تفشي الوباء؟ فاوتشي يعلن نسبة التطعيم المطلوبة ضد كورونا

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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

فيما يستمر فيروس كورونا في تقطيع أوصال العالم منذ أواخر العام الفائت، قال كبير الخبراء الأمريكيين للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، إن أكثر من ثلاثة أرباع الأمريكيين في حاجة إلى التطعيم ضد كوفيد 19 لتحقيق "مناعة القطيع" وضمان توقف تفشي الوباء.

وأوضح فاوتشي أنه بالرغم من أن البلاد ستبدأ في الشعور بآثار اللقاح بعد أن يتم تحصين حوالي 50 بالمائة من المواطنين، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من التطعيم للسيطرة على الفيروس القاتل.

وأضاف فاوتشي في حديث لموقع "فوكس" الأمريكي: "إذا كنا نريد الوصول إلى مناعة قطيع حقيقية (في الولايات المتحدة)، حيث نحصل على غطاء حماية في جميع أنحاء البلاد، فعلينا تلقيح ما بين 75 إلى 85 بالمائة من سكان البلاد".

ويُنتظر أن تُجيز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه)، اليوم الخميس، الاستخدام الطارئ للقاح الذي طوّرته شركة التكنولوجيا الحيوية"مودرنا"، حسبما صرّح فاوتشي لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية

ونوّه مسؤولو الصحة العامة لسنوات من أن اللقاحات لا تحمي الأفراد فحسب، بل تحمي المجتمع ككل أيضًا فيما يعرف باسم "مناعة القطيع".

ويحدث ذلك عندما تصبح الغالبية العظمى من المجتمع – ما بين 80 و95 بالمائة من الأفراد – مُحصّنة؛ بحيث يتم وقف انتشار أي مرض حال ظهوره، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لذلك، يتم حماية أولئك الذين لا يستطيعون التطعيم، بما في ذلك المرضى الصغار وكبار السن.

والاثنين، انطلقت أكبر حملة تطعيم في الولايات المتحدة ضد كوفيد 19 بلقاح "فايزر- بيونتيك". ومن بين أول من تلقّى الجرعات المتاحة من اللقاح، العاملون في مجال الرعاية الصحية المعرضين لخطر كبير.

يأتي ذلك فيما يستمر تلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يكافحون الوباء على الخطوط الأمامية، لليوم الرابع على التوالي، منذ انطلاق أكبر حملة تطعيم على الإطلاق بالولايات المتحدة ضد كوفيد 19.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن موظفي البيت الأبيض سيتلقون اللقاح في وقت لاحق، مؤكدا أنه أعطى توجيهات بهذا الشأن. وقال ترامب إنه لا يخطط للحصول على التطعيم في المرحلة الراهنة.

وسجّلت الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررًا من الوباء، رقمًا قياسيًا في وفيات كورونا أمس الأربعاء، متجاوزًا عتبة الـ 3500. وإجمالًا، طال الفيروس 17 مليونًا في أمريكا، فيما أودى بحياة 308 آلاف.