مات محترقًا.. الدفاية تقتل مسنًا خلال نومه في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

لقي مسن مصرعه حرقًا بسبب دفاية كهربائية، اليوم الخميس، في مدينة إهناسيا غرب بني سويف، وجرى إيداع الجثة المستشفى العام انتظارًا لقرار النيابة العامة

كان اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من اللواء أشرف صلاح حكمدار المديرية، بورود بلاغ باشتعال النيران في منزل بمركز إهناسيا غرب المحافظة، ما أسفر عن مصرع «محمد. ق»، 73 عامًا بالمعاش.

وتبين من التحريات أن المتوفي أقدم على إشعال دفاية كهربائية في الطابق الأول الذي يقطن به، وغالبه النعاس، وتسبب ماس كهربائي في اشتعال النيران بالدفاية، وامتدت ألسنة اللهب إلى سرير المتوفي، وأمسكت بملابسه، وفشلت أسرته التي تسكن في الطابق الثاني في إنقاذه.

جرى نقل إلى المستشفى جثة هامدة، وحرر محضر بالواقعة.