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جازان.. الأرصاد تنبه من سحب رعدية ممطرة تستمر حتى 10 ليلاً

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جازان.. الأرصاد تنبه من سحب رعدية ممطرة تستمر حتى 10 ليلاً جازان.. الأرصاد تنبه من سحب رعدية ممطرة تستمر حتى 10 ليلاً
قالت: تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

جازان.. الأرصاد تنبه من سحب رعدية ممطرة تستمر حتى 10 ليلاً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة جازان ومحافظات: الدرب، والداير بني مالك، والعيدابي، وفرسان، وفيفا، والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 ليلاً.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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