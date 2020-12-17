في الحملة التاريخية.. ما نسبة التطعيم المطلوبة للوصول لمناعة القطيع؟

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قبل يوم من اجتماع لـ"الغذاء والدواء" الأمريكية للتوصية بلقاح "موديرنا"

كشف كبير الخبراء الأمريكيين للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، عن النسبة الواجب تطعيمها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، لتحقيق "مناعة القطيع" في بلد ما وضمان توقف تفشي الوباء.

في تصريحات صحفية، قال "فاوتشي": إنه على الرغم من أن البلاد ستبدأ في الشعور بآثار اللقاح بعدما يتم تحصين حوالي 50 في المائة من المواطنين، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من التطعيم للسيطرة على الفيروس القاتل.

وأضاف "فاوتشي" في حديث لموقع "فوكس": "إذا كنا نريد الوصول إلى مناعة قطيع حقيقية (في الولايات المتحدة)، حيث نحصل على غطاء حماية في جميع أنحاء البلاد، فعلينا تلقيح ما بين 75 إلى 85 في المائة من سكان البلاد"، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفق "سكاي نيوز عربية" تأتي تصريحات "فاوتشي" قبل يوم من اجتماع اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء الأميركية للتوصية؛ إذا ما كانت ستوافق على استخدام لقاح "موديرنا".

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت حملة تحصين ضد "كوفيد-19" هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، تستهدف في مرحلتها الأولى تحصين مقدّمي الرعاية الصحية، الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بالفيروس، وعددهم حوالي 21 مليون شخص، ونزلاء دور رعاية المسنين، وعددهم حوالي 3 ملايين شخص.

وتهدف الحملة إلى تطعيم 100 مليون شخص بحلول الربيع، وكل سكان الولايات المتّحدة بحلول الصيف، لكن الأمور ستعتمد كثيراً على ثقة الأمريكيين باللقاح.فيروس كورونا الجديد