تنفيذ أكثر من 28 ألف زيارة منزلية للمرضى في الطائف

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الصحة: استفاد منها 2325 مريضًا من المسجلين في البرنامج

نفّذت صحة الطائف، 28339 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية؛ وذلك خلال العام الجاري 2020م؛ حيث استفاد منها 2325 مريضًا من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأوضحت صحة الطائف، تنفيذ 124728 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم، عن طريق البريد السعودي، وفِرَق الصحة التطوعية؛ وذلك خلال نفس الفترة.

يُذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة؛ وذلك من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم، وهم بين أهليهم وذويهم؛ وفقًا لمعايير معتمدة.