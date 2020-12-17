أخبار عاجلة

عضو اللجنة العلمية: السلالة المكتشفة في بريطانيا موجودة في مصر - فيديو -
بنسبة ٥٪ يُعيِّنهم الرئيس.. تعرف على شروط التعيين بمجلس النواب -
تعطيل الدراسة في مصر وعزل بريطانيا.. ماذا فعل فيروس كورونا في 72 ساعة؟ -
صور.. وزير الإسكان يفتتح مركز التدريب في محطة جبل شيشة بأسوان -
جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً -
معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات -
ثرية أذربيجانية تنفق 16 مليون جنيه إسترليني في متجر ببريطانيا -
"المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية" -
بالخطوات..كيف تحصل على قرض الـ5% لتحويل الأراضي إلى الري الحديث؟ -
معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الربيعة" مغرداً بعد تلقي اللقاح: بداية انفراج الأزمة ومتفائلون بقرب نهايتها

Print
"الربيعة" مغرداً بعد تلقي اللقاح: بداية انفراج الأزمة ومتفائلون بقرب نهايتها "الربيعة" مغرداً بعد تلقي اللقاح: بداية انفراج الأزمة ومتفائلون بقرب نهايتها
قال: أشكر خادم الحرمين وسمو ولي العهد اللذين جعلا صحة الإنسان أولاً

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: "سعدت صباح اليوم بأخذ لقاح كورونا مع مجموعة من المواطنين".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": أشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد اللذين جعلا صحة الإنسان أولاً.

وتابع: اليوم بداية انفراج هذه الأزمة، ومتفائلون بقرب نهايتها. دمتم بصحة".

وتلقى "الربيعة" جرعة من لقاح كورونا، كما تلقى أول مواطن ومواطنة ومقيم الجرعة الأولى من اللقاح صباح اليوم.

وقال الوزير: بتوجيهات الملك ومتابعة مباشرة من ولي العهد بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة.

وأكد "الربيعة" أن اللقاح آمن، كاشفاً أنه "سيكون لدينا مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة".

وأضاف الوزير: "المملكة حريصة على توزيع اللقاح بعدالة على المواطنين والمقيمين واليوم بداية انفراج الأزمة".وزير الصحة توفيق الربيعة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة العالمية" تكشف معلومة "أولية" حول سلالة فيروس كورونا الجديدة

"الصحة العالمية" تكشف معلومة "أولية" حول سلالة فيروس كورونا الجديدة

سلالة فيروس كورونا الجديدة: الكويت تغلق المنافذ الحدودية حتى بداية الشهر المقبل

سلالة فيروس كورونا الجديدة: الكويت تغلق المنافذ الحدودية حتى بداية الشهر المقبل

سلالة فيروس كورونا الجديدة: تكدس الشاحنات في ميناء دوفر ببريطانيا بسبب قرار الحظر الفرنسي

سلالة فيروس كورونا الجديدة: تكدس الشاحنات في ميناء دوفر ببريطانيا بسبب قرار الحظر الفرنسي

تعطيل الدراسة في مصر وعزل بريطانيا.. ماذا فعل فيروس كورونا في 72 ساعة؟

تعطيل الدراسة في مصر وعزل بريطانيا.. ماذا فعل فيروس كورونا في 72 ساعة؟

شبكة عيون الإخبارية