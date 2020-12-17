تجديد حبس عاطل 15 يومًا بتهمة الاتجار في مخدر الفودو

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، اليوم الخميس، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بتصنيع مخدر الفودو والاتجار به.

كشفت التحقيقات عن قيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية")، باتخاذه مسكنه بدائرة القسم مصنعاً لتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، واتخاذه من المنطقة سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع – كمية من الفودو المخدر- كمية من البردقوش– مبلغ مالي – زجاجات وعبوات لمواد تستخدم في عملية التصنيع– كمية كبيرة من الأكياس البلاستيك – ميزان حساس – هاتف محمول – دراجة بخارية بدون لوحات معدنية).

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، والسلاح للدفاع، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والدراجة لتسهيل تنقلاته.