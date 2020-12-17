مديرية "الصحة" بدمياط تستعد لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل

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دمياط- محمد إبراهيم:

عقد الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم، لوضع خطة استراتيجية لترشيح المنشآت الصحية بالمحافظة، والتي من المقرر أن تنضم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتناول الاجتماع المعايير العامة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع التوجيه بعرض خطة ترشيح المنشآت الصحية سواء المستشفيات أو الوحدات والمراكز الصحية.

وأكد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، على أن اللجنة تسعى إلى تحقيق تطلعات أهالي دمياط في الحصول على خدمات صحية متميزة ذات جودة.