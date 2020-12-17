بالصور.. انتظام العمل بكوبري النصر العائم رغم الشبورة الكثيفة في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

انتظم العمل بكوبري النصر العائم الرابط بين ضفتي قناة السويس بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، رغم حالة الطقس غير المعتدل التي تشهدها المحافظة متمثلة في شبورة كثيفة، يصاحبها انخفاض شديد في درجات الحرارة.

كما انتظمت حركة عبور السفن بصورة طبيعية في المجرى الملاحي لقناة السويس، وتواصل مينائي شرق وغرب المحافظة عمليات الشحن والتفريغ، في الوقت الذي تأثرت فيه حركة المعديات بسبب الشبورة، ودفعت الأحياء بالعمال وسيارات كسح وشفط المياه لمواجهة أي تجمعات محتملة للأمطار.