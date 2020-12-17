بعد زيارته بيت مريم للأيتام: مطران أسوان يرسل برقية شكر لمحافظ أسوان

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أسوان– إيهاب عمران:

أرسل الأنبا هدرا مطران أسوان، ببرقية شكر للواء أشرف عطية محافظ أسوان، عقب زيارته بيت مريم لرعاية الأيتام، وأعرب مطران أسوان، عن سعادته بزيارة المحافظ، وتمنياته له بدوام التوفيق.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، زار أول أمس الثلاثاء، مؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية السيدات القبطيات، ودار رعاية المسنين وقرر صرف 20 ألف جنيه دعم مالي عاجل من المحافظة مناصفة بينهما، بجانب دعمها بـ2 شاشة تلفزيونية وأطقم مطابخ من خامات آمنة صحيًا، علاوة على توزيع 40 كرتونة تشمل المواد الغذائية المختلفة، فضلًا عن توزيع ملابس جاهزة على البنات المقيمات بدار السيدات القبطيات بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.