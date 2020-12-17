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- وزير الصحة السعودي يتلقى لقاح كورونا

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بالفيديو- وزير الصحة السعودي يتلقى لقاح كورونا - وزير الصحة السعودي يتلقى لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

09:54 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

وكالات:

تلقى وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أول جرعة من لقاح . وبذلك يكون أول مواطن سعودي يحصل على هذا اللقاح، حسبما ذكرت صحيفة "الرياض".

وانطلقت اليوم المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ، في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض، بعد أن تسلمت المملكة شحنتين من لقاحات كوفيد-19 أمس الأربعاء.

وقال الربيعة بعد تلقيه اللقاح: "أخذت اللقاح في أول مركز للقاحات والذي يوجد به أكثر من 550 عيادة وسيكون لدينا مراكز للقاحات في جميع المناطق.. خلال الأشهر التسعة الماضية كنت أتابع بقلق أعداد الإصابات واليوم سأبدأ متابعة أرقام الحاصلين على التطعيم".

واعتبر أن "اليوم بداية انفراج الأزمة"، موجها الشكر إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على "رعايته لأكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة وعلى حرصه على صحة المواطن والمقيم".

كما شكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "على حرصه ومتابعته لهذه الأزمة قبل ظهور أي حالة في المملكة وحرصه على تطبيق أعلى احترازات لضمان سلامة الجميع".

وسجّلت السعودية الأسبوع الماضي لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكوفيد-19 من أجل استيراده واستخدامه في البلاد.

كانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" قالت في وقت سابق، إنه سيتم قريبًا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح كوفيد– 19 من خلال تطبيق "توكلنا".

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