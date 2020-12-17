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الصحة العالمية تستبعد حصول هذه المنطقة على لقاحات كورونا مبكرا

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الصحة العالمية تستبعد حصول هذه المنطقة على لقاحات كورونا مبكرا الصحة العالمية تستبعد حصول هذه المنطقة على لقاحات كورونا مبكرا

مصراوي Masrawy

09:42 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

مانيلا- (د ب أ):

قالت الصحة العالمية، الخميس، إنه ليس من المتوقع أن تحصل منطقة آسيا-المحيط الهادئ على اللقاحات المضادة لكورونا في وقت مبكر، مطالبة بالاستمرار في الالتزام بتدابير الصحة والسلامة لتجنب الإصابة بالفيروس.

وقال تاكيشي كاساي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادئ، إن كمية اللقاحات التي ستتاح في البداية ستكون محدودة، وقد لا تتمكن معظم البلدان في آسيا-المحيط الهادئ من الوصول إلى اللقاحات قبل منتصف عام 2021.

وأضاف في مؤتمر صحفي افتراضي من المقر الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مانيلا أن "الأنباء عن بدء توزيع اللقاحات (في بريطانيا) والولايات المتحدة واعدة للغاية"، لكنه لفت إلى أن هذه اللقاحات ليست حلا سحريا لإنهاء الجائحة في المستقبل القريب.

وحث كاساي الشباب على تذكر أنهم قد ينقلون الفيروس دون قصد إلى آبائهم وأجدادهم وجيرانهم وأصدقائهم الذين قد يعانون من ظروف صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة إذا ما انتقلت إليهم عدوى كورونا.

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