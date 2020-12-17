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هل تعرض حساب على تويتر للاختراق؟

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هل تعرض حساب ترامب على تويتر للاختراق؟ هل تعرض حساب على تويتر للاختراق؟

مصراوي Masrawy

09:34 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

امستردام- (بي بي سي):

قالت سلطات التحقيق الهولندية إن قرصانا إلكترونيا مختصا في شؤون الأمن السيبراني تمكن من الولوج إلى حساب الرئيس الأمريكي، دونالد ، على موقع تويتر من خلال تخمين كلمة المرور الخاصة به "MAGA2020!".

لكن السلطات الهولندية قررت عدم معاقبة فيكتور جيفيرز، مرجعين الأمر إلى أن أفعاله جاءت "بدافع أخلاقي".

ونشر جيفيرز ما قال إنها صور لحساب ترامب في 22 أكتوبر، الذي "اخترقه" خلال المراحل الأخيرة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

لكن في ذلك الوقت، نفى البيت الأبيض أن يكون الحساب قد اخُترق وقال موقع تويتر إنه ليس لديه دليل على ذلك.

وفي إشار إلى التطورات الأخيرة الواردة من هولندا، قال تويتر: لم نر أي دليل يدعم هذا الادعاء، بما في ذلك ما نشر في هولندا. لقد نفذنا بشكل استباقي إجراءات تأمين الحساب لمجموعة معينة من حسابات تويتر البارزة والمتعلقة بالانتخابات في الولايات المتحدة، بما في ذلك الفروع الفيدرالية للحكومة".

ولم يرد البيت الأبيض على طلب لمزيد من التعليقات.

وقال جيفيرز إنه سعيد للغاية بالنتيجة.

وقال: "هذا لا يتعلق بعملي فحسب، بل يتعلق بجميع المتطوعين الذين يبحثون عن نقاط الضعف في الإنترنت".

وقال الباحث المرموق في مجال الأمن السيبراني، إنه كان يجري عملية مسح شبه منتظمة لحسابات تويتر الخاصة بمرشحين بارزين في الانتخابات الأمريكية، في 16 أكتوبر ، عندما خمن كلمة مرور الرئيس ترامب.

وقالت الشرطة الهولندية: لقد كشف المخترق بيانات تسجيل الدخول بنفسه".

وأضافت "صرح لاحقا للشرطة بأنه كان يحقق في مدى أمان كلمة المرور بسبب ما يمكن أن ينتج في حال ما تم الاستيلاء على حساب تويتر هذا قبل فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية".

وأضافوا أنهم أرسلوا إلى السلطات الأمريكية النتائج التي توصلوا إليها.

وكان جيفيرز قد أخبر الشرطة أن لديه الكثير من الأدلة على "الاختراق".

نظريا وفي حال ما صح الحديث عن تمكن جيفيرز من الولوج إلى حساب ترامب فإن هذا يعني أنه كان بإمكانه رؤية

·صور ورسائل خاصة

·التغريدات ذات الإشارات المرجعية الخاصة

·عدد الأشخاص الذين حظرهم

·إلا أن حساب الرئيس، الذي يضم 89 مليون متابع، أصبح الآن آمنا.

لكن تويتر رفض الإجابة على الأسئلة المباشرة من بي بي سي ، بما في ذلك ما إذا كان الحساب يتمتع بخاصية أمان إضافية أو ما إذا كانت البيانات قد أظهرت عملية دخول غير معروف.

وفي وقت سابق من هذا العام، ادعى جيفرز أيضا أنه وباحثين أمنيين آخرين تمكنوا من الدخول إلى حساب ترامب على تويتر في عام 2016 باستخدام كلمة مرور "yourefired" مرتبطة بحسابات أخرى للرئيس على موقع تواصل اجتماعي أخر.

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