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رأس الخيمة تستضيف واحداً من أضخم عروض الألعاب النارية بمناسبة احتفالات رأس السنة لاستقبال عام 2021

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رأس الخيمة تستضيف واحداً من أضخم عروض الألعاب النارية بمناسبة احتفالات رأس السنة لاستقبال عام 2021 رأس الخيمة تستضيف واحداً من أضخم عروض الألعاب النارية بمناسبة احتفالات رأس السنة لاستقبال عام 2021

أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات السنة الجديدة في رأس الخيمة عن تحضيراتها لاستقبال عام 2021، مع التركيز على ضمان السلامة العامة في ضوء انتشار جائحة "كوفيد -19". يتضمن الحدث عرضاُ للألعاب النارية بأشكال وتشكيلات مختلفة ستضيء سماء البحر مقابل جزيرة المرجان، على امتداد 4 كيلومترات، على أنغام مقطوعات موسيقية خاصة تستمر لمدة 10 دقائق للترحيب بالعام الجديد. يرجى الضغط هنا لمشاهدة مقطع اللفيديو.

ومن المقرر أن يُقام هذا الحدث #RAKNYE2021 من دون أي أنشطة جماهيرية أو تخصيص مناطق لمشاهدة العرض وذلك ضماناً للسلامة العامة، وتماشياً مع ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

 

وبما أن الاحتفالات بالسنة الجديدة تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، ستحظى العائلات بالفرصة لتمضية وقت مميز في رأس الخيمة، حيث ستخصّص جميع الفنادق في قرية الحمراء وجزيرة المرجان مناطق عرض ستكون الأكثر أماناً في المنطقة للاحتفال واستقبال السنة الجديدة بأسلوب مميز.
 

سيحظى نزلاء الفندق والمقيمون في قرية الحمراء وجزيرة المرجان وحاملو تذاكر الفعاليات الخاصة ورواد المطاعم المحيطة فحسب بإمكانية الوصول إلى تلك المواقع، بالإضافة إلى موظفي الفندق الأساسيين والفرق المسؤولة عن تنظيم الألعاب النارية. وسيتم بث الاحتفالات مباشرة عبر شبكات التلفاز وقنوات التواصل الاجتماعي وموقع raknye.com.   


وقال متحدث باسم اللجنة المنظمة للحدث في هذا السياق: "سيتطلب تنظيم الفعالية تخطيطاً شاملاً وتعاوناً يجمع بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والشركات الخاصة. وتهدف الإجراءات الاحترازية المتّبعة إلى ضمان صحة وسلامة جميع الزوار والموظفين ومجتمع رأس الخيمة، مع التشديد على مواصلة ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها عاصمة السياحة الخليجية لعام 2021".


هذا وشددت اللجنة المنظمة تركيزها على اتخاذ جميع التدابير الاحتياطية اللازمة من خلال التنسيق المستمر مع الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع. وستكون هناك متابعة آنية لكثافة الزوار في جميع فنادق قرية الحمراء وجزيرة المرجان. ينبغي على جميع الحاضرين اتباع إرشادات السلامة.
وكانت إمارة رأس الخيمة قد دخلت التاريخ وأبهرت العالم خلال احتفالات رأس السنة لعام 2020، ونجحت بتسجيل إنجازين وضعاها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال "أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" و"أطول شلال من الألعاب النارية". وبذلك، يرتفع عدد الأرقام القياسية التي سجلتها عروض الألعاب النارية في رأس الخيمة ضمن موسوعة "غينيس" إلى خمسة أرقام قياسية جديدة خلال ثلاثة أعوام.

 

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