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عضو اللجنة العلمية: السلالة المكتشفة في بريطانيا موجودة في مصر - فيديو
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:48 مساءً
بنسبة ٥٪ يُعيِّنهم الرئيس.. تعرف على شروط التعيين بمجلس النواب
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:48 مساءً
تعطيل الدراسة في مصر وعزل بريطانيا.. ماذا فعل فيروس كورونا في 72 ساعة؟
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:48 مساءً
صور.. وزير الإسكان يفتتح مركز التدريب في محطة جبل شيشة بأسوان
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:48 مساءً
جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:33 مساءً
معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:33 مساءً
ثرية أذربيجانية تنفق 16 مليون جنيه إسترليني في متجر ببريطانيا
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:33 مساءً
"المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية"
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:33 مساءً
بالخطوات..كيف تحصل على قرض الـ5% لتحويل الأراضي إلى الري الحديث؟
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:31 مساءً
معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:31 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
محمود ملاكم الجدران والحديد يبهر ريهام سعيد باصراره وتحديه ورسالة هامة من ريهام لكل جمهورها .
مصر
Al Nahar TV
الخميس 17 ديسمبر 2020 10:03 صباحاً
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