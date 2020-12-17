تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
عضو اللجنة العلمية: السلالة المكتشفة في بريطانيا موجودة في مصر - فيديو
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:48 مساءً
بنسبة ٥٪ يُعيِّنهم الرئيس.. تعرف على شروط التعيين بمجلس النواب
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:48 مساءً
تعطيل الدراسة في مصر وعزل بريطانيا.. ماذا فعل فيروس كورونا في 72 ساعة؟
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:48 مساءً
صور.. وزير الإسكان يفتتح مركز التدريب في محطة جبل شيشة بأسوان
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:48 مساءً
جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:33 مساءً
معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:33 مساءً
ثرية أذربيجانية تنفق 16 مليون جنيه إسترليني في متجر ببريطانيا
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:33 مساءً
"المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية"
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:33 مساءً
بالخطوات..كيف تحصل على قرض الـ5% لتحويل الأراضي إلى الري الحديث؟
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:31 مساءً
معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر
-
الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:31 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
"قررتُ أنني لست من جنس الذكور، بل من جنس الإناث"
أخبار العالم
BBC News عربي
الخميس 17 ديسمبر 2020 10:02 صباحاً
69
Facebook
Twitter
Print
معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
مواضيع متعلقة
بلا قيود : مع الموسيقار المغربي نعمان لحلو
BBC News عربي
الاثنين 21 ديسمبر 2020 10:02 صباحاً
كيف تبث المرأة الخارقة السلام في العالم دون اللجوء للعنف في فيلمها الجديد؟
BBC News عربي
الاثنين 21 ديسمبر 2020 10:02 صباحاً
اليمن: جيل كامل في خطر
BBC News عربي
الاثنين 21 ديسمبر 2020 10:02 صباحاً
أنا الشاهد: عمليات التجميل : حاجة بعد دراية أم رغبة بعد مقارنة.
BBC News عربي
الأحد 20 ديسمبر 2020 12:11 مساءً
السابق
إبتسامة هوليود من #تركيا ومحبي الطبيعة في خُمس الليبية ورؤى الشباب اليمني في صنع القرار
التالى
قوات حفظ السلامِ الروسية تواصـل مهامها في قره باغ وتساعد في إحياء المنطقة من جديد
Tweets by @3yonNews