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بالصور.. شبورة كثيفة وانخفاض في درجات الحرارة ببورسعيد

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بالصور.. شبورة كثيفة وانخفاض في درجات الحرارة ببورسعيد بالصور.. شبورة كثيفة وانخفاض في درجات الحرارة ببورسعيد

مصراوي Masrawy

09:32 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، حالة من الطقس غير المعتدل متمثلة في شبورة كثيفة، مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة.

وانتظمت حركة عبور السفن بصورة طبيعية في المجرى الملاحي لقناة السويس، وتواصل مينائي شرق وغرب المحافظة عمليات الشحن والتفريغ، كما انتظم العمل بكوبري النصر العائم الرابط بين ضفتي القناة، في الوقت الذي تأثرت حركة المعديات بسبب الشبورة.

ودفعت الأحياء بالعمال وسيارات كسح وشفط المياه لمواجهة تجمعات محتملة للأمطار، ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الأجهزة المختصة برفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات الطقس السيئ.

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