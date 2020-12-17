ريسوت للأسمنت تفوز بجوائز أفضل العلامات التجارية في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي لعام 2020

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حصلت شركة ريسوت للأسمنت أكبر شركة لتصنيع الأسمنت في سلطنة عمان على سبع جوائز في إحتفالين مختلفين لأفضل علامة تجارية لأصحاب العمل حيث كان إحداهما يركز على الشركات العمانية والحفل الأخر على الشركات الخليجية حيث صرحت الشركة إنها فازت بجائزة "الرئيس التنفيذي للعام" عن الرئيس التنفيذي للمجموعة الفاضل جوي جوش ، في كل من حفل توزيع الجوائز لأفضل علامة تجارية لأصحاب العمل في سلطنة عمان الذي عقد في أكتوبر 2020 و كذلك في حفل توزيع الجوائز لأفضل علامة تجارية لأصاحب العمل في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في نوفمبر 2020 و أيضا حصلت الشركة على جائزة تعزيز الصحة في مكان العمل, جائزة أفضل استخدام للتكنولوجيا في التدريب وجائزة أفضل مزود للتدريب للعام في حفل أفضل علامة تجارية لأصحاب العمل في سلطنة عمان للعام 2020, و بجائزة قادة الغد و جائزة إدارة المواهب في حفل توزيع جوائز أفضل علامة تجارية لأصحاب العمل في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2020

تجدر الإشارة الى أنه تم أقامة الإحتفالين لجوائز أفضل علامة تجارية لأصحاب العمل في عمان و دول مجلس التعاون عبر منصة خاصة بالبث المرئي أقامها معهد أصحاب العمل للعلامة التجارية وهو معهد عالمي يعترف بالعلامات التجارية النموذجية كل عام, و أكدت شركة ريسوت للأسمنت إن حصولها على هذه الجوائز يأتي تعزيزا لتميز الشركة في عدة مجالات منها القيادة, الصحة, السلامة, التكنولوجيا, التدريب وإدارة المواهب.

حضر الحفل بالنيابة عن شركة ريسوت للأسمنت الفاضل / سالم بن أحمد بن علوي ال إبراهيم نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة حيث أضاف قائلا " بالنيابة عن الفاضل جوي جوش الرئيس التنفيذي لشركة ريسوت للأسمنت, نتقدم بالشكر للمقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد و الحكومة الرشيدة، مجلس إدارة شركة ريسوت للأسمنت، الإدارة التنفيذية ، و جميع موظفي مجموعة ريسوت للأسمنت على الدعم و كافة الجهود المبذولة الذي بسببها حققنا هذا النجاح.

اليوم مجموعة شركة ريسوت للأسمنت هي شركة عمانية تعمل في السلطنة و خارجها ففي دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة بايونير للأسمنت التابعة لنا, في اليمن من خلال شركائنا, في شرق إفريقيا من خلال مكاتبنا التجارية, الإستثمار في جورجيا و قمنا مؤخرا بالإستحواذ على محطة في جزر المالديف و قريبًا جدًا سنكون متواجدين في أماكن متعدده في العالم وسندعم بناء بنيتهم ​​التحتية عن طريق استخدام الكلنكر والأسمنت المصنّعين في سلطنة عمان و بالتحديد في شركة ريسوت للأسمنت.

وقمنا أيضا في العام الماضي بالإستحواذ على شركة صحار للأسمنت ونؤمن أن نجاحنا يكمن في موظفينا الذين يتمتعون بالحافز والمهارة العالية حيث قمنا بتدريبهم بإنتظام من خلال العمل وإرسالهم إلى دول أجنبية لرفع مستوى مهاراتهم ليقدمو أفضل جودة معروفة عنا لأننا في ريسوت للأسمنت نركز على بناء بيئة صحيه و مفتوحة للتعلم والتطوير لكل فرد من أفراد عائلة الشركة".

يذكر أن شركة ريسوت للأسمنت تقوم بدعم مؤسسات التعليم العالي بإنتظام عبر تدريب طلابهم بتوجيه من المسؤولين التنفيذين في الشركة وتركيزا منها على دورها الفعال في جانب المسؤولية المجتمعية قامت الشركة أيضا هذا العام بالتبرع لوزارة الصحة بمبلغ وقدرة 500.000 ريال عماني دعما منها للوزارة للحد من إنتشار فايروس كوفيد-19.

اليوم تفخر مجموعة شركة ريسوت للأسمنت بقدرتها على إنتاج 6 ملايين طن متري من الأسمنت و نطمح الى زيادة القدرة الإنتاجية الى 10ملايين بحلول عام 2022 و الى 22 مليون طن متري من الأسمنت في المستقبل القريب.

شركة ريسوت للأسمنت هي شركة في مراحل إنتقالها إلى أفاق أوسع من أجل دعم مصلحة المستثمرين, المؤسسات المالية, المجتمع الذي تعمل فيه وموظفيها.

تجدر الإشارة أن الفوز بهذه الجوائز جاء إستمرارا للسجل الحافل لتاريخ الجوائز و الشهادات التي حصلت عليها شركة ريسوت للأسمنت طيلة السنوات الماضيه فقد فازت شركة ريسوت للأسمنت بثمان كؤوس في مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس لأفضل خمسة مصانع.

وحازت الشركة كذلك على عدة جوائز في عام 2019 حيث حصدت على الجائزة الأوروبية الذهبية للجودة والمكانة التجارية في حفل الجوائز الذي أقيم بالعاصمة برلين في ألمانيا و حصدت كذلك على الجائزتين المتميزتين وهما جائزة العلامة التجارية الأكثر تفضيلاً حسب قطاع البناء والعقارات – الاسمنت و جائزة أفضل ممارسات المسؤوليات الاجتماعية للشركات في الحفل الذي أقيم في مسقط بسلطنة عمان.

وفي عام 2018 حصدت الشركة على جائزة العصر الأخضر في مجال الإستدامة في الحفل الذي أقيم بالعاصمة روما التابعة للجمهوريّة الإيطاليّة ، بالإضافة إلى جائزة العلامة الأكثر ثقة في سلطنة في الحفل الذي أقيم في سلطنة عمان و تمثل هذه الجوائز ثمرة النجاح للجهود التي بذلها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة بالإضافة إلى الثقة التي وضعت في الشركة من قبل المستثمرين والعملاء وهي أيضاً نتيجة الجهود المتواصلة لتعزيز دور الشركة كمؤسسة عُمانية مسؤولة اجتماعياً، حيث أن الشركة تسعى لدعم مختلف شرائح المجتمع من خلال المبادرات المتنوعة التي تهدف لتنمية المجتمع، بالإضافة إلى إهتمام الشركة وحرصها على دعم البرامج الإنسانية