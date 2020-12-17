أخبار عاجلة

عضو اللجنة العلمية: السلالة المكتشفة في بريطانيا موجودة في مصر - فيديو -
بنسبة ٥٪ يُعيِّنهم الرئيس.. تعرف على شروط التعيين بمجلس النواب -
تعطيل الدراسة في مصر وعزل بريطانيا.. ماذا فعل فيروس كورونا في 72 ساعة؟ -
صور.. وزير الإسكان يفتتح مركز التدريب في محطة جبل شيشة بأسوان -
جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً -
معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات -
ثرية أذربيجانية تنفق 16 مليون جنيه إسترليني في متجر ببريطانيا -
"المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية" -
بالخطوات..كيف تحصل على قرض الـ5% لتحويل الأراضي إلى الري الحديث؟ -
معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بيني جانتس: القدس يجب أن تبقى موحدة

Print
بيني جانتس: القدس يجب أن تبقى موحدة بيني جانتس: القدس يجب أن تبقى موحدة

مصراوي Masrawy

08:58 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

القاهرة - (د ب أ):
دعا بيني جانتس، رئيس البديل وزير الأمن الإسرائيلي، القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس إلى الانضمام للمسيرة السلمية و"عدم البقاء في الصفوف الخلفية".

وفي حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الخميس، قال جانتس إن "الفلسطينيين يريدون ويستحقون كيانا يعيشون فيه بشكل مستقل"، وأقر بأن السلام في المنطقة سيبقى ناقصاً من دون الفلسطينيين.

ولفت إلى أن إسرائيل هي الأخرى تريد الانفصال عن الفلسطينيين. وقال :"نريد الانفصال عنهم ونريد ضمانات لأمننا. إذا اتفقنا على الأمور الأمنية فإن الحل السياسي يأتي بسهولة. وسيكون علينا أن نجد ليس فقط حلولاً للمشاكل، بل أن يكون لدينا تعاون عميق في الاقتصاد وفي العلوم والتكنولوجيا وفي التعليم وفي كل شيء. وهذه فرصة تاريخية".

وشدد على أن "القدس يجب أن تبقى موحدة. ولكن سيكون فيها مكان لعاصمة فلسطينية. فهي مدينة رحبة جداً، ومليئة بالمقدسات للجميع".

وكشف جانتس في المقابلة أنه زار كل الدول العربية بالخفاء ضمن أداء مهمات عسكرية، مضيفا: "أرغب جداً في أن أزورها علناً بشكل رسمي ودي وسلمي".

وقال :"لقد أمضيت حوالي 38 سنة مقاتلاً في الجيش الإسرائيلي. وصدقني، الجنرالات في الجيش، الذين رأوا وذاقوا ويلات الحرب، هم أكثر من يريدون السلام. وبين الجنرالات عندنا، يمكنني القول، بكل ثقة، إنني أكثرهم سعيا للسلام".

وداخليا، أجاب على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تتجه إلى انتخابات مبكرة بالقول :"نعم كما يبدو. فما دام أن (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو يتعنت في موقفه ويرفض تطبيق التعهدات التي قطعها والاتفاقات التي توصلنا إليها وعلى أساسها أقمنا هذه الحكومة، فإن السبيل الوحيد أمامنا سيكون الانتخابات".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عضو اللجنة العلمية: السلالة المكتشفة في بريطانيا موجودة في مصر - فيديو

عضو اللجنة العلمية: السلالة المكتشفة في بريطانيا موجودة في مصر - فيديو

تعطيل الدراسة في مصر وعزل بريطانيا.. ماذا فعل فيروس كورونا في 72 ساعة؟

تعطيل الدراسة في مصر وعزل بريطانيا.. ماذا فعل فيروس كورونا في 72 ساعة؟

معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

شبكة عيون الإخبارية