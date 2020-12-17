أخبار عاجلة

عضو اللجنة العلمية: السلالة المكتشفة في بريطانيا موجودة في مصر - فيديو -
بنسبة ٥٪ يُعيِّنهم الرئيس.. تعرف على شروط التعيين بمجلس النواب -
تعطيل الدراسة في مصر وعزل بريطانيا.. ماذا فعل فيروس كورونا في 72 ساعة؟ -
صور.. وزير الإسكان يفتتح مركز التدريب في محطة جبل شيشة بأسوان -
جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً -
معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات -
ثرية أذربيجانية تنفق 16 مليون جنيه إسترليني في متجر ببريطانيا -
"المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية" -
بالخطوات..كيف تحصل على قرض الـ5% لتحويل الأراضي إلى الري الحديث؟ -
معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

Print
القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى يوم الجمهورية لبلاده القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار

القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً

جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً

معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات

معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات

ثرية أذربيجانية تنفق 16 مليون جنيه إسترليني في متجر ببريطانيا

ثرية أذربيجانية تنفق 16 مليون جنيه إسترليني في متجر ببريطانيا

"المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية"

"المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية"

شبكة عيون الإخبارية