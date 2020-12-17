فندق روف لا مير بيتش يرسم المعالم الجديدة لعروض المنتجعات في دبي ويحتفي بالضيافة الخالية من الإزعاج والقيمة الممتازة

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أيقونة جديدة تزيّن وجهة "لا مير" الشاطئية المشمسة الأكثر تميزاً في دبي، مع افتتاح فندق "روف لا مير بيتش" الجديد، حيث يعانق البحر المدينة. يستلهم "روف لا مير بيتش" رسالته من رؤية دبي السياحية المتمثّلة في تقديم تجارب استثنائية قابلة للتخصيص للمسافرين العالميين على اختلاف أنواعهم وتفضيلاتهم، ويمنح الزوار والنزلاء العذر المثالي للتمتع بالشمس الساطعة والرمال الدافئة والمياه الصافية واستكشاف المطاعم الرائدة، وذلك ضمن إقامة ملائمة للميزانية قرب الشاطىء. يتمتع الفندق بموقع مركزي ويبعد مسافة 10 دقائق بالسيارة عن مركز التسوق "سيتي ووك" ووسط مدينة دبي.

وقال بول بريدجر من مجموعة فنادق "روف" في معرض تعليقه: "يمثّل فندق ’روف لا مير بيتش" أول فندق شاطئي ضمن حافظة فنادق "روف"، ويشكّل افتتاحه خطوة مثيرة للغاية في مسيرة نمو العلامة." وأضاف: "خلال سعينا إلى إضافة المزيد من المواقع الملائمة إلى مجموعتنا المتنامية من الفنادق المترابطة، نواصل ابتكار الوسائل والسبل الجديدة لإشراك المسافر العصري من خلال حزمة من التجارب الغنية. وتهدف مجموعة ’روف‘، من خلال إضفاء المرح والضيافة الخالية من الإزعاج والملائمة للميزانية إلى فنادق ’روف‘، إلى إعادة تحديد توقعات النزلاء لما ينبغي أن تكون عليه الفنادق الشاطئية وجعلها متاحة لمجموعة أوسع من المسافرين."

إقامة مريحة وهادئة

يعد فندق "روف لا مير بيتش" الوجهة المثالية للباحثين عن المناظر البحرية الخلابة والتمتع بإقامة هادئة ومريحة ومنعشة. يقدم الفندق للنزلاء خيارين من غرف "روفر"، إما التي تطلّ على الأفق العمراني للمدينة الساحرة، أو تلك التي تطلّ على البحر، إلى جانب توافر الغرف المتصلة للأصدقاء والعائلات. تم تجهيز جميع الغرف بجميع الكماليات والضروريات التي قد يحتاجها النزلاء، كما تتوافر شرفات "جولييت" في جميع الغرف، ما يسمح للنزلاء بالتمتع بإطلالات خلابة على المدينة والبحر.

واجهة دبي الشاطئية الانتقائية، في المتناول

يضم فندق "روف لا مير بيتش" حديقة مائية، وسينما، وملاعب تقدم للأطفال الألعاب الهوائية المسلية، فضلاً عن الرياضات المائية والمتاجر المخصّصة وأكثر من 50 مطعماً للذواقة، والصالات، والمرافق الرياضية في الهواء الطلق، وغيرها الكثير. يقع الفندق على شاطئ إحدى الوجهات الخارجية الأكثر تميزاً وإثارة، ويقدم مجموعة متنوّعة من الأنشطة للأفراد الباحثين عن المغامرة أو العائلات.

تجارب شاطئية مريحة

يفخر فندق "روف لا مير بيتش" بتوفير مجموعة متنوعة من خيارات الطعام والشراب، سواء في المطاعم الداخلية أو في مطاعم الهواء الطلق على تراس الفندق المطلّ على الشاطئ. كما يوفر الفندق خيارات متنوعة ترضي جميع الأذواق، من المشروبات المنعشة من "درينك تراك"، إلى الموسيقى النابضة بالحياة، والمشروبات في الحانة عند الشاطئ، وصولاً إلى تناول الطعام في أي وقت خلال اليوم في مطعم "ذا دايلي"

عرض الافتتاح الخاص

سارعوا إلى حجز إقامتكم الممتعة في فندق "روف لا مير بيتش" اعتباراً من 100 دولار في الليلة، واحصلوا على إمكانية الترقية إلى غرفة تطلّ على البحر وتسجيل المغادرة المتأخر فضلاً عن حسم يصل إلى 30 في المائة على الطعام والمشروبات (حتى 31 يناير 2021).