أخبار عاجلة

عضو اللجنة العلمية: السلالة المكتشفة في بريطانيا موجودة في مصر - فيديو -
بنسبة ٥٪ يُعيِّنهم الرئيس.. تعرف على شروط التعيين بمجلس النواب -
تعطيل الدراسة في مصر وعزل بريطانيا.. ماذا فعل فيروس كورونا في 72 ساعة؟ -
صور.. وزير الإسكان يفتتح مركز التدريب في محطة جبل شيشة بأسوان -
جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً -
معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات -
ثرية أذربيجانية تنفق 16 مليون جنيه إسترليني في متجر ببريطانيا -
"المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية" -
بالخطوات..كيف تحصل على قرض الـ5% لتحويل الأراضي إلى الري الحديث؟ -
معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 74.2 مليون

Print
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 74.2 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 74.2 مليون

مصراوي Masrawy

08:45 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 74.2 مليون حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 74 مليونا و210 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و649 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضو اللجنة العلمية: السلالة المكتشفة في بريطانيا موجودة في مصر - فيديو

عضو اللجنة العلمية: السلالة المكتشفة في بريطانيا موجودة في مصر - فيديو

تعطيل الدراسة في مصر وعزل بريطانيا.. ماذا فعل فيروس كورونا في 72 ساعة؟

تعطيل الدراسة في مصر وعزل بريطانيا.. ماذا فعل فيروس كورونا في 72 ساعة؟

معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

شبكة عيون الإخبارية