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البر الرئيسي الصيني يسجل 7 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

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البر الرئيسي الصيني يسجل 7 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج البر الرئيسي الصيني يسجل 7 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

مصراوي Masrawy

08:17 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

بكين - (د ب أ):
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس أنها تلقت تقارير عن تسجيل سبع إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وخرج 21 من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86777 حالة، بينهم 301 لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 81842 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

كما شهد يوم الأربعاء تسجيل ست حالات إصابة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

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