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"فيجي" تعلن الطوارئ الوطنية بسبب الإعصار "ياسا"

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"فيجي" تعلن الطوارئ الوطنية بسبب الإعصار "ياسا" "فيجي" تعلن الطوارئ الوطنية بسبب الإعصار "ياسا"

مصراوي Masrawy

08:15 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

سيدني - (د ب أ):
أعلنت فيجي حالة الطوارئ الوطنية اليوم الخميس حيث ضرب إعصار "ياسا" تلك الجزر مع رياح متوقعة تصل سرعتها إلى 260 كيلومترا في الساعة وأمواج يصل ارتفاعاها إلى 16 مترا.

ويتوقع أن يمر الإعصار، وهو من الفئة الخامسة، فوق الجزر الرئيسية مساء اليوم الخميس.

وطلبت من السكان الانتقال إلى أماكن مرتفعة والبقاء داخل منازلهم لتفادي الحطام المتطاير، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وفرضت الحكومة حالة طوارئ وطنية خلال ليل الخميس وأعلنت حالة كوارث طبيعية للأيام الـ 30 المقبلة وأعطت الشرطة والسلطات الصلاحية لتنسيق الاستجابة للضرر المتوقع.

وفي عام 2016، ضرب الإعصار "وينستون" فيجي برياح بلغت سرعتها 280 كيلومترا في الساعة، مما أسفر عن مقتل 44 شخصا وتدمير 40 ألف منزل.

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