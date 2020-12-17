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"فوربس": زيادة ثروة المليارديرات في 2020 بحوالى تريليوني دولار

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"فوربس": زيادة ثروة المليارديرات في 2020 بحوالى تريليوني دولار "فوربس": زيادة ثروة المليارديرات في 2020 بحوالى تريليوني دولار
في المرتبة الأولى مليارديرات الصين ثم الولايات المتحدة الأمريكية

أشارت تقديرات مجلة "فوربس"، إلى أن الثروة الإجمالية للمليارديرات في العالم، ازدادت في عام 2020 المحفوف بالأزمات بنحو 1.9 تريليون دولار.

وقالت المجلة إن الثروة الإجمالية لمليارديرات العالم بلغت حتى 11 ديسمبر الجاري، 11.4 تريليون دولار؛ مما يزيد على إحصاءات العام الماضي بنسبة 20%؛ حيث كانوا يمتلكون 9.5 تريليون دولار.

وفي المرتبة الأولى من حيث زيادة الثروات، مليارديرات الصين، الذين ازدادت ثروتهم الإجمالية خلال العام الأخير بمقدار 750 مليار دولار لتصل إلى تريليوني دولار.

وفي المرتبة الثانية المليارديراتُ من الولايات المتحدة، الذين ازدادت ثروتهم بـ650 مليار دولار، لتصل إلى تريليوني دولار أيضًا.

ووفق " اليوم" في المرتبة الثالثة، مليارديراتُ فرنسا الذين ازدادت ثروتهم بمقدار 95 مليار دولار، إلى حد 500 مليار.

وفي ما يخص الشخصيات، فإن العام 2020 أصبح الأكثر منفعة لمدير شركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، إيلون موسك، الذي ازدادت ثروته خلال العام الأخير بمقدار 110 مليارات دولار، لتصل إلى 137 مليارًا. وأصبح "موسك" ثالث أغنى شخص في العالم، حسب ترتيب "فوربس".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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