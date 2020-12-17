كورونا.. المكسيك تسجل 10297 إصابة جديدة و76 وفاة إضافية بموسكو

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الصين.. 7 حالات جديدة انخفاضًا من 12 في اليوم السابق

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم أمس الأربعاء: إنها سجلت 10297 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و670 وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى مليون و277 ألفًا و499، والوفيات 115 ألفًا و679.

وتقول الحكومة إن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.

موسكو

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو أمس الأربعاء، أن العاصمة الروسية سجلت 76 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 10171 شخصًا؛ بحسب ما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 708 آلاف حالة منذ بدء انتشار الجائحة، وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 545 ألف شخص.

يُذكر أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في عموم روسيا بلغ حوالى مليونين و734 ألف حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 48 ألف حالة حتى يوم الأربعاء.

الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس: إن البر الرئيسي سجل أمس سبع حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 انخفاضًا من 12 في اليوم السابق.

ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86777؛ بينما يظل عدد الوفيات ثابتًا عند 4634.