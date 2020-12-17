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البيت الأبيض: نائب الرئيس الأمريكي سيتلقى لقاح كورونا غدًا الجمعة

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البيت الأبيض: نائب الرئيس الأمريكي ترامب سيتلقى لقاح كورونا غدًا الجمعة البيت الأبيض: نائب الرئيس الأمريكي سيتلقى لقاح كورونا غدًا الجمعة

البيت الأبيض: نائب الرئيس الأمريكي ترامب سيتلقى لقاح كورونا غدًا الجمعة

أفاد البيت الأبيض في بيان له بأن مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ، سيتلقى لقاح كورونا يوم الجمعة خلال فعالية عامة.

من جهته، أكد مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن، أن الأخير سيتلقى جرعة من اللقاح في الأسبوع القادم.

وكان كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، قد قال يوم الثلاثاء إنه يجب تطعيم الرئيس الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن ضد في أقرب وقت ممكن.

يُذكر أن بايدن تعهّد في وقت سابق من هذا الشهر بأنه سيأخذ جرعة من اللقاح علنًا؛ "لكي يطمئن مواطنيه بأنه آمن"، كما تعهد بالاحتفاظ بفاوتشي عندما يتولى السلطة الشهر القادم.دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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