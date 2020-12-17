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رئيس الوزراء اليمني يشيد بحرص المملكة على استكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض

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رئيس الوزراء اليمني يشيد بحرص المملكة على استكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض رئيس الوزراء اليمني يشيد بحرص المملكة على استكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض
خلال اجتماع مشترك مع هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية

رئيس الوزراء اليمني يشيد بحرص المملكة على استكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض

أشاد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، بحرص المملكة العربية على استكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في مختلف الجوانب العسكرية والأمنية وإعلان الجديدة.

وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع مشترك مع هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني ورؤساء الكتل البرلمانية، إلى أن الحكومة الجديدة التي ستمارس أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، تتطلع إلى دعم المملكة وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة لخططها وبرامجها.

وفي الشأن الاقتصادي، قال رئيس الوزراء اليمني: إن ما حدث من اضطراب في صرف العملة المحلية مؤخرًا ليس له عوامل اقتصادية مبررة بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد عبدالملك أن الحكومة الجديدة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة الدورة النقدية بشكل صحيح.. موضحًا أن برنامج الحكومة سيركز على تصحيح كل الاختلالات والأخطاء التي رافقت الأداء المالي والنقدي وتفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار، المسؤول اليمني، إلى أن الحلول الاقتصادية للحكومة الجديدة ستكون جذرية تتركز على تعزيز الإيرادات والإدارة المالية ومنع الفساد.

وقال رئيس الوزراء اليمني: إن "المعركة التي نخوضها اليوم متعددة الأبعاد وليست عسكرية فقط بل اقتصادية وإنسانية وتنموية، ونحن أمام تحدٍّ حقيقي في الحكومة الجديدة التي تمثل الإرادة الوطنية لمواجهتها بشجاعة وإجراءات حازمة".

كما أشار إلى الحملات الممنهجة والمضللة التي تستهدف البنك المركزي لبلاده ومقره عدن من قِبَل بعض الأطراف.. وقال إن تلك الحملات لن تخدم أحدًا وعلى الجميع أن يدرك أن امتداد الصراع إلى البنك المركزي خطير ويمس حياة كل اليمنيين دون استثناء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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